Первую группу альпинистов вывезли из гор Таджикистана

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Первые пятеро альпинистов и бортмеханик совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана Ми-8 доставлены на спасательную базу, сообщил источник в оперативном штабе на аэродроме Лахш.

По словам собеседника, потерпевшим крушение оказывают медицинскую помощь. Еще два вертолета с оставшимися членами группы приземлятся на аэродроме с минуты на минуту, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в первом вертолете полетели те альпинисты, которые могли передвигаться самостоятельно. Остальным членам группы потребовалсь медицинская транспортировка. В тяжелом состоянии оба пилота, восемь путешественников также нуждаются в помощи.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета находились 13 альпинистов из РФ, один белорус и один испанец, а также трое местных членов экипажа. Жесткая посадка вертолета Ми-8, предположительно, произошла из-за сложных метеоусловий.