Первую группу альпинистов вывезли из гор Таджикистана

13 августа, 13:40
Фото: ТАСС/Сергей Жуков
Первые пятеро альпинистов и бортмеханик совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана Ми-8 доставлены на спасательную базу, сообщил источник в оперативном штабе на аэродроме Лахш.
По словам собеседника, потерпевшим крушение оказывают медицинскую помощь. Еще два вертолета с оставшимися членами группы приземлятся на аэродроме с минуты на минуту, сообщает "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что в первом вертолете полетели те альпинисты, которые могли передвигаться самостоятельно. Остальным членам группы потребовалсь медицинская транспортировка. В тяжелом состоянии оба пилота, восемь путешественников также нуждаются в помощи.
Ранее сообщалось, что на борту вертолета находились 13 альпинистов из РФ, один белорус и один испанец, а также трое местных членов экипажа. Жесткая посадка вертолета Ми-8, предположительно, произошла из-за сложных метеоусловий.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: