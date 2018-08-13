В Таджикистане в результате жесткой посадки Ми-8 погибли три российских альпиниста

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли три российских альпиниста и два члена экипажа, сообщает РИА Новости.

Жесткая посадка произошла 29 июля, когда альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони – высочайшую вершину Таджикистана (7495 метров).

Основная версия причины инцидента – сложные метеоусловия. После крушения альпинисты разбили лагерь и вызвали помощь. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус, испанец и три члена экипажа – граждане Таджикистана.

Альпинисты и один член экипажа, которых удалось эвакуировать, получили телесные повреждения различной степени. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Расследовать причины и обстоятельства происшествия поручено специально созданной следственной группе.