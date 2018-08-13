Три человека пострадали в ДТП на северо-западе столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в аварии в московском районе Южное Тушино. Два автомобиля столкнулись на улице Сходненская вблизи дома номер 50, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, одна из машин перевернулась из-за столкновения. Три человека пострадали.

Источник отметил, что один из пострадавших – ребенок.

На месте происшествия работают городские службы. Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что маршрутка попала в аварию в Рузском городском округе Московской области. В результате ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла на 155 километре трассы А-108.