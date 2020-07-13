Вандалы повредили статую Венеры в "Петергофе"

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Статуе Венеры Медицейской, находящейся в музее-заповеднике "Петергоф", неизвестные сломали четыре пальца руки, сообщает пресс-служба музея.

Инцидент произошел в период с вечера пятницы, 10 июля, по утро субботы, 11 июля. Вандалы, которых не заметила охрана, отломали статуе Венеры, находящейся в Нижнем парке "Петергофа", четыре пальца. Найти их пока не удалось. Не исключено, что их забрали злоумышленники.

О случившемся администрация музея сообщила в Минкультуры. Теперь скульптуру ждет реставрация.

"Петергоф" открылся для посетителей 3 июля. В заповеднике работают фонтаны, доступны парковые зоны.