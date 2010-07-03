В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами

Фото: МЧС Республики Абхазия

Пострадавшие в ДТП в Абхазии являются жителями Московской, Тверской областей и республики Коми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства Дениса Лаврикова.

В пятницу в Гагре в туннеле произошло столкновение легкого автомобиля с микроавтобусом. В результате аварии погибла одна россиянка. Также погиб местный житель. Еще пять человек получили ушибы, переломы, ссадины. Их госпитализировали.

Накануне в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечь вброд реку Шуя упала машина марки УАЗ. В машине находилось 12 человек, из них погибли девять человек, в том числе семеро детей. Живы остались двое мужчины. Одна женщина числится без вести пропавшей, ведутся ее поиски.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по республике. Ситуацию взял на контроль аппарат Следственного комитета. В Туве объявлен траур.

Как сообщил глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", власти региона возьмут на себя расходы по организации похорон погибших.

