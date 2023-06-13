Летевший из Москвы в Казахстан лайнер запросил экстренную посадку в Самаре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Летевший из Москвы в Актау лайнер Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия и запросил посадку в Самаре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"Самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Москвы в Актау (Казахстан), однако спустя час полета командир связался с диспетчерами и запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Было принято решение о срочной посадке в Самаре", – говорится в сообщении.

Сейчас лайнер пошел на снижение, в ближайшие минуты он сядет в российском городе. Экстренные службы аэропорта подняты по тревоге.

Ранее сообщалось, что летевший из Санкт-Петербурга в Самару самолет Boeing-738 авиакомпании Smartvia осуществил экстренную посадку в аэропорту назначения Курумоч. Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку данного инцидента.

Самолет экстренно сел в связи с неполадками работы авиационного оборудования. На борту находились семь членов экипажа и 188 пассажиров.

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