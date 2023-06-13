СК РФ попросил арестовать обвиняемого в убийстве депутата из ХМАО

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет будет ходатайствать об избрании меры пресечения обвиняемому по уголовного делу по факту убийства депутата из Югры Александра Колодича и покушения на убийство его супруги в ТиНАО. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве в своем официальном телеграм-канале.

По данным следствия, 11 июня обвиняемый находился в подвальном помещении дома, расположенного в поселке Сосенском, где в ходе бытовой ссоры он нанес потерпевшему несколько ударов ножом, от которых он скончался. Конфликт был связан с тем, что фигурант дела не хотел выполнять работу, которую ему поручили, без оплаты.

Супруга погибшего депутата стала свидетелем убийства и попыталась остановить напавшего, после чего он нанес ей множественные удары ножом.

В ведомстве добавили, что после произошедшего злоумышленник закопал тело погибшего мужчины и скрылся с места преступления. Позже он рассказал обо всем своему брату, который связался с сыном Колодича.

"В настоящее время за жизнь женщины борются врачи", – добавили в СК.

Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли орудие убийства и назначили судебные экспертизы. Также был проведен обыск по месту жительства 36-летнего обвиняемого. Он признал свою вину во время допроса.

"Следствие планирует ходатайствовать перед Пресненским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве главы села Рубас Дербентского района Дагестана был задержан правоохранителями. По версии следствия, 58-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в 62-летнего главу села в ходе ссоры.

Инцидент произошел 31 мая на автодороге ФАД "Кавказ". Погибший скончался в результате смертельного ранения в область грудной клетки.



В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села Рубас