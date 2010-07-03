В Новосибирской области девушка погибла от удара молнии

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В Новосибирской области 17-летняя девушка погибла после попадания в нее молнии, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в селе Новотырышкино Колыванского района. Молния попала в девушку, когда та шла по дороге. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

Следствие организовало проверку по факту несчастного случая.

В конце мая молния ударила в здание Фундаментальной библиотеки МГУ. Очевидцы сообщили о яркой вспышке. Затем последовал сильный грохот. Молния попала в громоотвод. В результате инцидента никто не пострадал.