Крымские власти назвали причину отключения света на полуострове

Отключение света в Крыму произошло из-за погашения автотрансформаторов. Сейчас электроснабжение восстанавливается, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

"13.06 в 15.03 на ПС 500 кВ "Тамань" в результате срабатывания автоматики произошло погашение автотрансформаторов 1 и 2… В настоящее время аварийный участок выведен из работы. Поставлен под напряжение автотрансформатор 1, введены в работу 4 кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста", – говорится в сообщении. В скором времени электроснабжение вернут полностью.

Член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Николай Юревич заявил, что в компании "Крымэнерго" устанавливают причину произошедшего. По его словам, запущены бесперебойные источники электроэнергии, они находятся в исправном состоянии.

"Мы переживали более тяжелые времена, когда Украина отключала нас от электроэнергии, был так называемый блэкаут, и мы с достоинством вышли из этой ситуации. Все будет нормально, крымчане готовы к любым испытаниям", – цитирует Юревича RT.

Ранее сообщалось об отключении электричества и частично мобильной связи в Севастополе и Симферополе. Банки, торговые центры, частные дома и терминалы остались без света. На автозаправках работают дизель-генераторы.