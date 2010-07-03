Жильцов дома в Тольятти эвакуируют из-за угрозы падения башенного крана

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

В Тольятти эвакуируют жильцов девятиэтажного дома из-за угрозы падения башенного крана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Уточняется, что кран высотой 45 метров и длиной стрелы 17 метров находится на площадке строящегося 16-тиэтажного жилого дома в Комсомольском районе города.

По предварительной информации, из-за порывов ветра кран съехал одним колесом с рельса. Угол наклона от оси на данный момент составляет до 15 градусов.

Жильцов эвакуируют в школу № 85, расположенную по соседству. Там людей распределят в места для ночлега. Всего в доме проживает 380 человек.

4 мая на Гжатской улице в Москве произошло падение верхних секций башенного крана. В результате инцидента женщина-крановщик получила травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.