Броневик и легковушка столкнулись на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Легковушка Opel и бронированная машина столкнулись на Севастопольском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Авария, которая обошлась без пострадавших, произошла в 08:55. Известно, что броневик ехал в колонне сопровождения ГИБДД. Оба транспортных средства получили лишь механические повреждения.

После случившегося в полиции начали проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах ДТП и дать правовую оценку участникам.

