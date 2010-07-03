Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Автомобиль врезался в столб на Ленинградском шоссе. В результате столкновения погиб человек, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

ДТП произошло на 34 км Ленинградского шоссе около населенного пункта Елино. Движение транспорта в районе аварии затруднено.

На месте работают спасатели.