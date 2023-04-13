СК возбудил дело после гибели девушки при пожаре в лифте дома в Москве

Фото: телеграм-канал " Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летней девушки в результате пожара в лифтовой кабине жилого дома в Лосиноостровском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Пожар вспыхнул в доме на Тайнинской улице 1 марта. После его ликвидации спасатели обнаружили труп девушки 2004 года рождения с признаками термического воздействия.

12 апреля после проведения экспертиз и других проверок следствие приняло решение о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

27 марта в жилом пятиэтажном доме в Шмитовском проезде произошло возгорание на четвертом этаже. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 170 квадратных метров. В 17:31 по московскому времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение, были спасены девять человек. В департаменте транспорта сообщали о перекрытии движения в районе Шмитовского проезда.

Видео: Москва 24

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