Труп мужчины в хоккейной сумке нашли в реке в Подмосковье

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В округе города Электросталь Московской области найден труп мужчины со связанными скотчем руками и ногами. Возбуждено уголовное дело, говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Тело в хоккейной сумке нашли 12 апреля у села Иванисово у берега реки Раменка. На вид мужчине около 40-45 лет. Смерть наступила около шести месяцев назад. Следователи и сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность погибшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").