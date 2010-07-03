Один человек погиб в столкновении двух машин в районе МГУ

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись на Университетском проспекте в районе МГУ им. Ломоносова.

В результате аварии один человек погиб, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Указывается, что в ДТП попали машины Mercedes и Hyundai. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.