Разработчик "Новичка" рассказал о причине выздоровления Скрипалей

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Называющий себя одним из создателей вещества "Новичок" химик Вил Мирзаянов прокомментировал доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу отравления Скрипалей.

По словам химика, "Новичок" обладает высокой гидроуязвимостью и может быть устойчивым только в условиях отсутствия влаги и влажности. При этом он напомнил, что в день отравления Скрипалей в Англии стоял туман.

"В условиях влажности применять это вещество мог только идиот", – сказал Мирзаянов, передает газета "Коммерсант".

Ранее эксперты организации по запрещению химического оружия подтвердили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядом "Новичок". После этого Великобритания потребовала провести новое заседание Совбеза ООН.

Покушение произошло 4 марта. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия. Москва это категорически отрицает. Великобритания блокирует любые попытки РФ присоединиться к расследованию происшествия.

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