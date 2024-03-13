Росгвардия ликвидировала 30 диверсантов ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Артиллеристы Росгвардии в ночь на 12 марта ликвидировали 30 бойцов украинской стороны, которые намеревались проникнуть на территорию Белгородской области.

По данным федеральной службы, прорваться через границу попытались более 300 боевиков, они использовали бронетехнику.

"Росгвардейцы совместно с военнослужащими вооруженных сил и пограничного управления ФСБ России нанесли огневое поражение по выдвигающемуся противнику", – следует из сообщения.

Кроме того, российские силы уничтожили два минометных расчета, говорится в телеграм-канале Росгвардии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ совместно с ФСБ сорвали попытку Киева осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. В ведомстве уточнили, что это произошло 12 марта примерно в 03:00 сразу на трех направлениях – в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Позже в министерстве добавили, что при попытке вторжения на территорию России ВСУ потеряли 234 человека, 7 танков, 3 БМП Bradley американского производства, 2 БТР, 4 пикапа, 2 автомобиля и инженерную машину.