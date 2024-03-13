13 марта, 11:09Происшествия
Сальдо заявил, что российские военные провели рейд на правый берег Днепра
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Штурмовая группировка войск "Днепр" минувшей ночью провела рейд на правом берегу реки, ликвидировав до 30 боевиков ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.
"Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать", – сообщил губернатор.
По словам Сальдо, ВС РФ уничтожили несколько позиций украинской армии, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения и связи. Российская армия смогла отойти на левый берег без безвозвратных потерь.
Ранее Сальдо рассказал, что бойцы группировки войск "Днепр" подорвали буксир, который ВСУ вывели в русло Днепра в Херсонской области. В течение суток российские военные наносили удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу, поделился губернатор.
До этого Сальдо сообщил, что украинская армия потеряла свыше 300 БПЛА в Херсонской области за неделю. С его слов, российская авиация наносила удары по местам скопления живой силы и техники Киева.
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