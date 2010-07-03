Фигурантов дела о неуплате таможенных сборов могут отправить под домашний арест

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Следствие просит заключить под домашний арест до 6 мая гендиректора бизнес-авиационной фирмы ООО "Сфера Джет" Андрея Степанюка по делу о неуплате таможенных сборов, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.

Аналогичную меру пресечения следствие просит избрать еще одному фигуранту дела – начальнику службы организации пассажирских перевозок ООО "Бизнес Эвиэйшен Центр" Вячеславу Реснянскому.

По данным следствия, в 2018 году руководство и сотрудники фирмы, а также неустановленные таможенники из Домождедова создали преступную группу для незаконных частных рейсов на территории России.

Компания эксплуатировала взятые в аренду за границей четыре самолета, которые обычно используются для частных поездок. При ввозе самолетов в Россию таможенные платежи не оплачивались.

Причиненный таким образом ущерб государству составил более 600 миллионов рублей. В ходе следствия изъяты четыре воздушных судна: Gulfstream G150, Embraer Legacy 650, Bombardier GL300 и Gulfstream G450.

В рамках уголовного дела проведено более 20 обысков, допрашиваются руководители ООО "Сфера Джет" и ООО "Бизнес Эвиэйшен Центр".

Ранее сообщалось, что совладельцев центра бизнес-авиации "Домодедово" подозревают в незаконной организации рейсов и сокрытии 600 миллионов рублей. Следственный комитет начал проверку. По данным СК, оформление четырех бизнес-джетов могло происходить в обход таможенных процедур.