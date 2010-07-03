СК начал проверку после инцидента с грузовым самолетом в Шереметьеве

Следователи проводят проверку по факту столкновения самолета с мачтой освещения в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СКР на транспорте.
Инцидент произошел вечером во вторник, 12 марта. По предварительным данным, грузовой самолет Boeing-747 при буксировке столкнулся с мачтой освещения. В результате инцидента никто не пострадал.
В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
Проверку также проводят сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что самолет принадлежит авиакомпании AirBridgeCargo. В результате столкновения у воздушного судна было повреждено правое крыло. Самолет отстранен от полетов. Сотрудники прокуратуры выяснят, соблюдалось ли законодательство в сфере безопасности полетов.
В аэропорту Шереметьево Boeing 747 зацепил крылом мачту освещения
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