СК начал проверку после инцидента с грузовым самолетом в Шереметьеве

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Следователи проводят проверку по факту столкновения самолета с мачтой освещения в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СКР на транспорте.

Инцидент произошел вечером во вторник, 12 марта. По предварительным данным, грузовой самолет Boeing-747 при буксировке столкнулся с мачтой освещения. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Проверку также проводят сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что самолет принадлежит авиакомпании AirBridgeCargo. В результате столкновения у воздушного судна было повреждено правое крыло. Самолет отстранен от полетов. Сотрудники прокуратуры выяснят, соблюдалось ли законодательство в сфере безопасности полетов.

