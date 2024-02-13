13 февраля, 12:59Происшествия
Ракетную опасность объявили в Суджанском районе Курской области
Фото: 123RF/vershininphoto
В Суджанском районе Курской области действует ракетная опасность, была запущена система оповещения населения. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.
"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой", – указал глава региона.
При нахождении на улице, продолжил губернатор, нужно зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. В результате атаки травмы получила местная жительница, рассказал Старовойт.
10 февраля ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал находящихся на улице спуститься в укрытие или иное безопасное место. Позже сигналы тревоги отменили.
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