Ракетную опасность объявили в Суджанском районе Курской области

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В Суджанском районе Курской области действует ракетная опасность, была запущена система оповещения населения. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой", – указал глава региона.

При нахождении на улице, продолжил губернатор, нужно зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. В результате атаки травмы получила местная жительница, рассказал Старовойт.

10 февраля ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал находящихся на улице спуститься в укрытие или иное безопасное место. Позже сигналы тревоги отменили.

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