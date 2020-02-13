Обвиняемые устроили беспорядки в изоляторе на юго-западе Москвы

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Трое обвиняемых в различных преступлениях устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ведомстве отметили, что граждане вели себя агрессивно и оскорбляли сотрудников полиции. Они отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания. В МВД сообщили, что в ходе потасовки обвиняемые повредили внутрикамерное имущество.

В результате их действия были пресечены представителями полиции. В ведомстве указали, что никто из обвиняемых не обратился за медицинской помощью после потасовки.

Ранее в Москве вынесли приговор убийце полицейского на станции метро "Курская". Он был осужден на 18 лет колонии строгого режима. Кроме того, убийца должен выплатить компенсацию в районе полумиллиона рублей.