Телецентр "Останкино" работает в штатном режиме

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Телецентр "Останкино", в котором вечером в среду произошел пожар, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе телецентра.

"Очаг задымления оперативно устранен. Эвакуация людей из здания не производилась. Телецентр работает в штатном режиме", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в телецентре на улице Академика Королева в Москве произошел пожар. По данным МЧС, в одном из помещений произошло возгорание электрощитов на площади 5 квадратных метров.