Пожар в телецентре "Останкино" потушен

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Возгорание произошло в телецентре на улице Академика Королева в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

"Происходило возгорание электрощитов на площади 5 квадратных метров. В подвале одного из зданий телецентра наблюдается плотное задымление", – сказал он, передает ТАСС.

По данным МЧС, в одном из помещений произошло возгорание электрощитов. По информации ведомства, в настоящий момент горение ликвидировано.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, пожару был присвоен второй номер сложности.