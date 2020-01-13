В Ленинградской области столкнулись 15 автомобилей

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Авария с участием 15 автомобилей произошла в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Уточняется, что на Киевском шоссе столкнулись 15 машин, в том числе микроавтобус с пятью пассажирами и рейсовый автобус, который следовал из Санкт-Петербурга в Псков.

В результате аварии пострадал водитель одной из машин. По предварительным данным, он получил перелом руки. Мужчину госпитализировали. В настоящее время устанавливаются причины массовой аварии.

Накануне три человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на западе Москвы. Уточняется, что столкновение произошло в районе Очаково-Матвеевское. В аварии пострадали три человека.

Ранее два человека пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой. Авария произошла в Подольске на Индустриальной улице.

