Около 400 человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за возгорания

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Здание на Новом Арбате в Москве эвакуировали из-за возгорания в ресторане, передает ТАСС.

Порядка 400 человек вывели из дома № 19 по Новому Арбату. Причиной стало возгорание фритюра в ресторане, пострадавших нет.