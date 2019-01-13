Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе ликвидирован

Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе потушен, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Возгорание на производственной площадке произошло в 11:10 по местному времени (9:10 мск). На момент прибытия пожарных происходило открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования.

В 12:00 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, в 12:09 открытое горение ликвидировано. В 12:20 ЧП полностью ликвидировали. Пострадавших нет, причина пожара выясняется.

Уточняется, что на участке переработки нефти произошел пропуск нефтепродукта с последующим возгоранием. По информации ПАО "НК "Роснефть", на производственный процесс происшествие не повлияло, передает "Интерфакс". Угрозы экологии также нет.