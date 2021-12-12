Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смены курса рейсом Екатеринбург – Сочи

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смены курса самолетом Екатеринбург – Сочи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, один из бортов денного рейса вынужденно сменил курс из-за неопознанного объекта. В самолете находилось более 160 человек.

Ранее сообщалось, что сразу два самолета в Сочи изменили курс из-за неопознанного объекта в воздухе. Инцидент произошел над Черным морем, в 50 километрах от берега.

