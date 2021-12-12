На Сицилии 12 человек пропали без вести после взрыва – СМИ

Фото: twitter.com/Annassiri2

По меньшей мере 12 человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме в городке Равануза в сицилийской провинции Агридженто. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает местная газета Giornale di Sicilia.

По предварительным данным, произошла утечка из газопровода. В результате ЧП обрушился четырехэтажный дом, повреждены два соседних с ним здания.

По информации издания, среди пропавших также есть трое детей и беременная женщина.

На месте работают пожарные, карабинеры, скорая помощь, три команды добровольцев. Во всем районе отключено электричество. Мэр Раванузы призвал горожан помочь в ликвидации ЧП.

Ранее три человека погибли и восемь пострадали при взрыве газовой трубы Китае. Предварительной причиной назвали утечку газа. Пострадавшие получили ранения от разлетевшихся стеклянных осколков.