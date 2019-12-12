Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" увеличилось до 11 человек

Фото: ТАСС/ Лев Федосеев

Число пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до 11 человек. Еще три человека пропали без вести. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

"По уточненным данным, пострадали 11 человек, им оказывают помощь медики. Еще трое пропали без вести, ведутся поиски", – сказал собеседник агентства.

Как уточняет ТАСС, одному из пострадавших помощь была оказана амбулаторно. В реанимации находятся шесть человек.

Возгорание произошло в четверг, 12 декабря. По словам руководителя пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева, пожар начался во время сварочных работ в первом энергоблоке. На время ремонта судно было пришвартовано у 35-го судоремонтного завода.

В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают восемь пожарных расчетов.

Тяжелый авианесущий крейсер, полное название которого "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", является единственным в составе Военно-морского флота России в своем классе. Впервые это военное судно спустили на воду в 1987 году.

