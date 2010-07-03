Дело возбуждено по факту крушения вертолета Ми-28 на Кубани

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Военными следователями возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28Н в Краснодарском крае. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", – сообщили в ГВСУ.

Отмечается, что следователи изъяли регламентирующие полет воздушного судна документы и показания средств объективного контроля. По предварительным данным, накануне вертолет выполнял учебно-тренировочный полет в темное время суток. Учения проходили в сложных метеоусловиях.

Ранее стало известно, что военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани. Он исчез с радаров и позже был обнаружен рухнувшим у аэродрома Кореновск в Краснодарском крае. В результате происшествия погибли пилот и штурман-оператор, из которых состоял весь экипаж судна.

Позже специалистам удалось обнаружить черные ящики разбившегося вертолета. Известно, что они находятся в хорошем состоянии.