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Происшествия

12 декабря, 19:32

"Жемчужная река" направила в Ростуризм списки своих клиентов

происшествия транспорт

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Туроператор "Жемчужная река" направил списки своих клиентов, которые находятся на острове Хайнань, в Ростуризм, "Турпомощь" и авиаперевозчику. Компания подчеркнула, что прилагает все возможные силы для устранения негативных последствий.

"Списки всех туристов направлены в федеральное агентство по туризму, ассоциацию "Объединение туроператоров сфере выездного туризма "Турпомощь", агенту "ИрАэро" (ООО "Эверэйт"). Всем туристам оказываются услуги по размещению, организации питания и перевозке", – сообщается на сайте компании.


Для вывоза клиентов "Жемчужной реки" будут использованы резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и задействованы рейсы других туроператоров. Для этого привлекут "ИрАэро" и рейсы других туроператоров, в частности, ANEX Tour, "Русь-Тур". Они готовы вывезти в ближайшие дни порядка 200 туристов с Хайнаня. Возможно также участие авиакомпании "Икар" (PegasFly). Об этом сообщили в АТОР.

Федеральное агентство по туризму исключило из реестра туроператоров "Жемчужную реку". До этого авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в Хайкоу и Санья после того, как "Жемчужная река" не оплатила долги. Долги оцениваются в 2,3 миллиона долларов. По данным "Турпомощи", вылететь на отдых из-за исключения "Жемчужной реки" из единого федерального реестра туроператоров не смогут 5 тысяч человек, им полагается компенсация.

Вылететь из Китая не смогли около 1500 россиян. Ростуризм направил на Хайнань своих сотрудников, чтобы туристов не выселили из гостиниц и не применяли к ним санкции из-за истечения срока действия групповых виз.

Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра туроператоров

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