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Происшествия

12 декабря, 19:19

Эксперт прокомментировал взрыв на газораспределительной станции в Австрии

происшествия за рубежом

Фото: AP/Ronald Zak

Ситуацию со взрывом на газораспределительной станции в Баумгартене, из-за которого в Италии объявили режим ЧП, прокомментировал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Итальянский рынок уже пострадал, в семь-восемь раз сокращен объем прокачки, так как в основном российский газ заходит в Италию как раз на границе Австрии," – цитирует Симонова RT.

Эксперт также отметил, что подобной ситуации не случилось, если бы в свое время был реализован проект "Южный поток", предполагавший строительство газопровода по территории Греции и далее в Италию.

Симонов отметил до того, как поступит официальная информация о степени повреждения газопровода, рано делать прогнозы возобновления поставок."Я не думаю, что будет серьезный дефицит газа. Италия имеет мощности по хранению, они достаточно неплохо подготовлены к сезону", – рассказал он.

Ранее стало известно, что из-за взрыва, поставки газа через газоизмерительную станцию Тарвизио на границе с Австрией сократили с 113,5 миллиона кубических метров до 14 миллионов кубических метров в сутки.

Кроме того, прекращается транзит газа из Австрии на юг и юго-восток в сторону Словакии, Венгрии, Хорватии и Словении.

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