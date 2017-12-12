Насмерть сбивший пенсионера водитель сдался полиции

12 декабря, 16:18
Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок
Водитель Audi, подозреваемый в наезде на пожилого мужчину на юге Москвы, в результате чего тот скончался, сдался полиции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, правоохранители установили местонахождение подозреваемого и убедили его родственников в том, что ему необходимо добровольно явиться в полицию. Предполагаемый виновник аварии, осознавая неизбежность задержания, пришел в Следственное управление УВД по ЮАО.
Сейчас с ним проводятся все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства ДТП, передает ТАСС.
Инцидент произошел вечером 9 ноября. Водитель Audi ехал по улице Бехтерева к Кавказскому бульвару. У дома 33/75 он сбил пожилого мужчину, который скончался на месте.
Позднее полицейские нашли машину с повреждениями от наезда на пешехода и следами от пожара. Находилась она недалеко от места случившегося. Было возбуждено уголовное дело. Водителя объявили в федеральный розыск.
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