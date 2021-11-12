Два российских солдата погибли после десантирования в Белоруссии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Двое российских военных погибли после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", – рассказали в ведомстве.

Согласно данным Минобороны, один из десантников предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, для чего активировал запасной парашют. Однако его купол не смог полностью раскрыться, в результате чего военные совершили жесткую посадку.

Пострадавших оперативно доставили в медучреждение, где им оказали помощь. Несмотря на усилия врачей, оба военнослужащих скончались.

Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские десантники проводят учения у границы Польши. Подразделения совершили высадку на полигоне "Гожский" недалеко от границы Белоруссии с Польшей и Литвой.