Два российских солдата погибли после десантирования в Белоруссии

12 ноября, 22:02
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Двое российских военных погибли после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", – рассказали в ведомстве.
Согласно данным Минобороны, один из десантников предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, для чего активировал запасной парашют. Однако его купол не смог полностью раскрыться, в результате чего военные совершили жесткую посадку.
Пострадавших оперативно доставили в медучреждение, где им оказали помощь. Несмотря на усилия врачей, оба военнослужащих скончались.
Обстоятельства трагедии уточняются.
Ранее сообщалось, что российские и белорусские десантники проводят учения у границы Польши. Подразделения совершили высадку на полигоне "Гожский" недалеко от границы Белоруссии с Польшей и Литвой.
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