Движение затруднено в районе ДТП на Волгоградском проспекте

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В районе аварии на Волгоградском проспекте затруднено движение, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ДТП произошло в районе пересечения с улицей Люблинская. В настоящий момент на месте работают оперативные службы города, уточняются обстоятельства инцидента и пострадавшие.

Кроме того, в сторону области затруднено движение на 1,8 километра.

Ранее на улице Юных Ленинцев, возле дома № 46, столкнулись несколько машин. Из-за аварии движение на третьей и четвертой полосе, а также на третьей встречной полосе было затруднено на 1 километр. Сейчас движение на данном участке восстановлено.

