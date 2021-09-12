Заключенный из Пермского края, продававший кадры с детским порно, пойдет под суд

17:47
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Заключенный, отбывающий наказание в пермской колонии, отправится под суд за оборот порнографии с изображениями несовершеннолетних, сообщает краевое управление СК РФ.
По информации ведомства, 39-летний уроженец города Березники Пермского края, отбывающий срок в исправительной колонии, с мая 2020 года до конца января 2021 года приобретал, а после распространял в социальных сетях 18 лицам материалы с порнографическими изображениями детей, не достигших 14-летнего возраста, за материальное вознаграждение.
Мужчине было предъявили обвинение по пунктам а, г части 2 статьи 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
Ранее Спенсер Элден, появившийся в возрасте четырех месяцев на обложке альбома Nevermind американской группы Nirvana, подал иск на музыкантов в федеральный суд Лос-Анджелеса. По его мнению, изображение, размещенное на обложке, нарушает федеральное уголовное законодательство о детской порнографии.
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