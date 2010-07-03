Телефонный мошенник обманул четырех пенсионеров на 1,5 млн рублей

12 августа, 21:56
12 августа, 21:56
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Бутырский районный суд Москвы рассмотрит дело приезжего из Киргизии, обвиняемого в обмане четырех пенсионеров на сумму почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба московской префектуры.
"Бутырская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Киргизской Республики. Следственными органами он обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба гражданину в значительном и крупном размере", – сказано в сообщении, передает Агентство "Москва".
По версии следствия, в начале ноября прошлого года обвиняемый сговорился с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Один из них звонил пожилым людям, представлялся родственником, попавшим в беду, и просил крупные суммы денег. Второй при этом исполнял роль таксиста, ездил по адресам потерпевших и забирал у них деньги.
В итоге пострадавшим был причинен ущерб больше чем на 1,4 миллиона рублей.
Обвиняемый признал вину в полном объеме. Он сейчас находится под стражей.
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