Телефонный мошенник обманул четырех пенсионеров на 1,5 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Бутырский районный суд Москвы рассмотрит дело приезжего из Киргизии, обвиняемого в обмане четырех пенсионеров на сумму почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба московской префектуры.

"Бутырская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Киргизской Республики. Следственными органами он обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба гражданину в значительном и крупном размере", – сказано в сообщении, передает Агентство "Москва".

По версии следствия, в начале ноября прошлого года обвиняемый сговорился с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Один из них звонил пожилым людям, представлялся родственником, попавшим в беду, и просил крупные суммы денег. Второй при этом исполнял роль таксиста, ездил по адресам потерпевших и забирал у них деньги.

В итоге пострадавшим был причинен ущерб больше чем на 1,4 миллиона рублей.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Он сейчас находится под стражей.

