В Петербурге задержали установивших мангал на Медном всаднике вандалов

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Полицейские задержали вандалов, установивших мангал на Медном всаднике на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении сказано, что сам инцидент произошел 5 августа. О том, что на скульптуру забралась группа молодых людей, сообщили местные жители.

"Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике", – рассказали в ведомстве. В отношении нарушителей составили протоколы о мелком хулиганстве. Штраф составил 500 рублей.

Уточняется, что одному из задержанных 32 года, другому – 20 лет.