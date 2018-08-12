Квартиру матери Ольги Бузовой ограбили на 6 миллионов рублей

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Неизвестный ограбил квартиру матери телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге. Он украл деньги в валюте и драгоценности на шесть миллионов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Согласно заявлению матери Ольги Бузовой, из квартиры пропали девять тысяч евро, десять тысяч долларов, ювелирные изделия и наручные часы", –цитирует собеседника РИА Новости.

Заявление об ограблении подала замглавврач стоматологической поликлиники № 17 Петроградского района 58-летняя Ирина Бузова, мать экс-звезды реалити-шоу "Дом-2", телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Она пояснила, что неизвестный проник в квартиру, когда ее не было дома. Предположительно, он попал туда через окно на пятом этаже.

В пресс-службе МВД подтвердили произошедшее, возбуждено уголовное дело о краже.