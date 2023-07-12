СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления детей в Орске

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Уголовное дело было возбуждено по факту отравления детей из дошкольных учреждений в Орске Оренбургской области. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК России по региону.

Отмечается, что сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно версии следствия, детский сад был обеспечен продуктами ненадлежащего качества, что привело к пищевому отравлению, выявленному и 36 детей. Все они были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что несколько воспитанников детского сада отравились в Орске. У детей началась рвота, на случай возможных госпитализаций медучреждения города подготовили дополнительные койки.

Через некоторое время появилась информация о госпитализации нескольких детей, состояние которых оценивалось как средней степени тяжести.

Предварительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Власти Орска приняли решение изъять из оборота всю молочную продукцию и приостановить работу завода для проверки.

Позже губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что все дети, которым потребовалась помощь медиков, находятся в стабильном состоянии. По его словам, из 36 воспитанников сада в больницу попали 9, у других детей симптомы отравления больше не наблюдались.



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