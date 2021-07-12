Два автомобиля столкнулись на 29-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием двух автомобилей произошла на 29-м километре МКАД, на внутренней стороне дороги образовался затор продолжительностью 9 километров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На 29-м километре МКАД (внутренняя сторона по направлению к Востряковскому проезду) столкнулись два автомобиля, заняты 2-я, 3-я и 4-я полосы. Движение затруднено на 9 километров", – говорится в сообщении.

В департаменте водителей призвали объезжать данный участок МКАД при планировании маршрутов.

Ранее движение транспорта на МКАД было затруднено в районе улицы Поляны из-за столкновения четырех автомобилей. Продолжительность затора составила 6 километров.