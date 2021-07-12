Пассажирский автобус сгорел в Митине

Видео: Москва 24

В столичном районе Митино сгорел пассажирский автобус. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел в районе дома 14 на Митинской улице. Автобус следовал по маршруту № 741.

"Никто не пострадал. Водитель автобуса, заметив возгорание, остановил автобус и оперативно вывел всех пассажиров", – уточнил Дептранс в телеграм-канале.

Ранее эксперты, комментируя увеличившееся число инцидентов с горящими автомобилями, рассказали, что к этому могут приводить повреждения проводов или протечка масла.

Одни считают, что неполадки возникают из-за долгого простоя машин в период самоизоляции. Другие полагают, что во всем виноваты крысы, которые перегрызают провода, пока машины стоят припаркованными.

