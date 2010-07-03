Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице оперативники пытаются установить местонахождение девушки, которая провалилась в канализационный люк. Инцидент произошел в конце июня на юге города. С тех пор о девушке ничего неизвестно. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах столицы.

"По предварительным данным, 30 июня текущего года на территории Бирюлевского дендропарка 26-летняя девушка упала в канализационный люк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – рассказали в ведомстве.

Сейчас столичные оперативные службы продолжают поиски пропавшей. Выясняются иные обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве подросток спас двухлетнюю девочку, которая провалилась в дренажный колодец. Мальчика спустили в колодец за ноги и он вытянул малышку на поверхность.