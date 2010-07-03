Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета

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В одном из самолетов Air Canada забыли уснувшую пассажирку. Женщине пришлось самостоятельно выбираться из воздушного средства, сообщает "Мир 24".

Тиффани Адамс уснула во время полета в Торонто. Когда проснулась, обнаружила, что самолет уже приземлился и она на борту одна. Кроме того, в салоне было темно и холодно.

Женщина попыталась позвонить подруге, но ее телефон разрядился. Тогда она нашла фонарик и начала подавать сигналы SOS из иллюминатора, но ее никто не заметил.

Попытка открыть один из входных люков также не увенчалась успехом. Высота до земли не позволила Адамс спрыгнуть. Женщину спас сотрудник аэропорта, который проходил мимо.

По словам Тиффани, с тех пор ее мучают кошмары. "Я не высыпаюсь, у меня повторяются ночные кошмары, и я просыпаюсь от страха, что заперта где-то в темноте", – призналась женщина.

В Air Canada заявили, что расследуют все обстоятельства инцидента.

Ранее более 400 пилотов подали иск против компании Boeing за сокрытие дефектов при конструировании модели самолетов 737MAX.

Пилоты подали иск за решения, которые заставили их столкнуться с убытками и психологическими проблемами после того как, ряд авиакомпаний со всего мира приостановили эксплуатацию самолетов этой модели.