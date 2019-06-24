В Германии столкнулись два истребителя

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Два истребителя Eurofighter столкнулись друг с другом в Германии, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, пилоты катапультировались, один из них обнаружен живым. Поиски второго пилота продолжаются.

Также стало известно, что в районе крушения начался лесной пожар.

Ранее Airbus 330 авиакомпании "Айфлай" не смог вылететь из Новосибирска в турецкую Анталию из-за неисправности. Вылет судна с 324 пассажирами и десятью членами экипажа отложили на 12 часов.