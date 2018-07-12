Вертолет МАЦ эвакуировал рабочего с ожогами со стройки в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Медицинский вертолет доставил в больницу рабочего, который получил ожоги во время электромонтажных работ в ТиНАО. Об этом сообщили в Московском авиационном центре (МАЦ).

"Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы", – цитирует РИА Новости представителя МАЦ. В ходе перелета рабочий находился под наблюдением бригады врачей.

Уточняется, что ЧП произошло в поселке Коммунарка в ТиНАО. По словам очевидцев, пострадавший получил сильные ожоги при проведении электромонтажных работ.

В экстренных службах города добавили, что пострадавший – мужчина 1987 года рождения. Он был доставлен в НИИ имени Склифосовского с ожогами 45% тела Обстоятельства ЧП выясняются.