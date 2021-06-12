Задержана подозреваемая в похищении двухлетней девочки в Видном

Фото: СК РФ

Подозреваемая в похищении двухлетней девочки в подмосковном городе Видное задержана. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области задержана женщина, подозреваемая в похищении двухлетней девочки в Видном (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ УК РФ)", – заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам специалиста, подозреваемую удалось задержать в Железнодорожном городского округа Балашиха. Жизни похищенного ребенка ничего не угрожает.

Ольга Врадий добавила, что проводится проверка, направленная на выявление всех обстоятельств инцидента – назначены экспертизы и допрос женщины. Также в ближайшее время будет выбрана мера пресечения для подозреваемой.

О похищении ребенка в Видном стало известно 11 июня, когда мать девочки обратилась в правоохранительные органы. По факту происшествия была начата проверка, а затем возбуждено уголовное дело.