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Происшествия

04:23

Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за обрушения ж/д моста

происшествия безопасность

Фото: Reuters/TASS

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Мурманской области. Сообщение об этом было размещено на сайте правительства региона.

Известно, что причиной введения ЧС стало обрушение железнодорожного моста. Режим начал действовать с 11 июня.

"На территории Мурманской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера для органов управления, сил и средств мурманской территориальной подсистемы РСЧС", – проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что решение было принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора региона Андрея Чибиса. Режим ЧС продолжит свое действие до момента, пока не будут закончены работы по прокладке резервной железнодорожной ветки.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился во время проведения ремонтных работ. Сообщалось, что одна из опор инженерного сооружения была повреждена паводком.

В результате случившегося никто не пострадал. Позднее следователями СК было открыто дело о нарушении требований безопасности при проведении ремонтных работ.

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