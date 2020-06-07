В МЧС назвали причину обрушения ж/д моста под Мурманском

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Причиной обрушения железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола в пригороде Мурманска стал паводок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Пострадавшая от интенсивных потоков воды опора не выдержала, и 1 июня надводная часть моста обрушилась. На данном участке железной дороги был установлен режим ЧС", – уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что паводок не мог стать причиной обрушения моста, поскольку опасный уровень воды для моста составлял 400 сантиметров, а было только 330.

Обрушение моста произошло 1 июня. До этого были обнаружены нарушения конструкций. С 31 мая отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла была запрещена.

К 23 июня предполагается запустить движение в обход места ЧП по новому участку в рамках проекта по строительству ветки на порт Лавна, который расположен на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива.

По участку будут ходить 16 пар поездов в сутки с учетом пассажирских. Полностью восстановить объемы движения на Мурманск планируют к октябрю – после реконструкции разрушенного моста.